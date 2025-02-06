Попали в самый большой рынок: страшные последствия обстрела Харькова и области

Ночью 6 февраля Россия атаковала Харьков, удар пришелся по крупнейшему рынку города "Барабашово". Уже несколько дней подряд оккупанты атакуют областной центр из различных видов оружия.

Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала, что горожане до сих пор не оправились от страшного удара по Изюму, который унес 6 жизней. Через 2 дня после этого враг снова обстрелял жилые дома и гражданскую инфраструктуру.

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Что известно об атаке 6 февраля

Враг нанес 2 удара беспилотниками по Новобаварскому и Киевскому районам. Попадание пришлось по рынку, который является крупнейшим в Харькове. Это уже не первая атака именно по этому рынку.

Очень сильно пострадали павильоны, около сотни уничтожено, в общем повреждены 250. Для многих людей – это было местом работы, бизнесом, с которого они платили налоги. Теперь им придется заново открывать свое дело,

– отметила Анна Черненко.

Администрация рынка объявила, что выдаст новые места для работы, но все понимают, что финансовые потери очень большие, сгорел товар. Эта ситуация в очередной раз подтверждает, насколько трудно вести бизнес в Харькове и области.

Россияне били дронами "Герань-2". Кроме рынка, попали по обычному жилому кварталу, вероятно, пытались задеть транспортную инфраструктуру. К счастью, раненых нет, но есть люди, которые пережили сильный испуг.

В Киевском районе самые существенные разрушения, там БПЛА попал в крышу крупнейшего рынка Харькова. В результате взрыва повреждены десятки торговых павильонов, травмированных нет, также ранения не получили охранники, которые были на месте происшествия,

– рассказал представитель Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

Что известно об ударах по области

В течение 5 февраля россияне также били по Купянску и Купянскому району. Пострадал волонтер, он госпитализирован. Именно на его машину совершили сброс с дрона. Вероятно, оккупанты увидели, как этот человек помогает с эвакуацией, с гуманитарными грузами, поэтому ударили прицельно.

В Купянске ранен тракторист. Его трактор поврежден из-за удара дрона. В одном из сел также ранен мужчина. К сожалению, такие обстрелы ежедневные. Перед тем враг атаковал беспилотником историческое здание.

Последствия удара по Изюму

В больнице погиб пострадавший от обстрела 4 февраля. Тогда Россия атаковала баллистикой админздание в центре Изюма. Погибли гражданские люди, которые, вероятно, были возле паспортного стола. Среди них две женщины по 18 и 19 лет, одна из которых была беременна.

Пророссийские медиа написали, что оккупанты якобы били по месту скопления иностранных военных. Понятно, что это очередная чушь, ведь каждый, кто был в Изюме знает, что говорилось об обычном социальном учреждении. В результате атаки пострадали полсотни мирных людей.

Напомним, из-за удара по рынку "Барабашово” повреждено около 14 тысяч квадратных метров торговой площади. Также пострадал отель, который расположен неподалеку.