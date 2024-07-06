Враг сбросил бомбы на Селидово: в каком сейчас состоянии раненые

Российские оккупанты сбросили бомбы на Селидово, что в Донецкой области. Стало известно о состоянии раненых жителей в результате российских обстрелов 5 июля.

Об этом Суспільному Донбасс по телефону сообщил директор Покровской клинической больницы Юрий Бородин.

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В каком состоянии раненые в результате удара по Селидовому

Отмечается, что в состоянии средней и тяжелой тяжести госпитализированы в больницы Покровска Донецкой области и Днепра люди, которые получили ранения в результате вражеских обстрелов 5 июля Селидовской громады. Известно, что легкораненые лечатся амбулаторно.

По данным Юрия Бородина, 74-летняя женщина находится в хирургии. Она получила осколочные ранения поясницы, ее состояние средней тяжести.

Кроме нее, в хирургии находится 52-летний мужчина, который был также ранен в поясницу. Его состояние оценивают как среднее. Врач рассказал, что 44-летняя женщина, которая в Селидово получила ранение ноги, имеет тяжелое состояние и находится также в хирургическом отделении.

По словам медика, 2 человека, которые были ранены в Селидово, получили легкое состояние и лечатся амбулаторно. Речь идет о 71-летнем мужчине, который получил ранение ноги, и 64-летнего мужчины, имеющего осколочное ранение головы.

64-летний мужчина в результате обстрела Селидово получил ожоги, его состояние тяжелое, госпитализировали в больницу Мечникова в Днепр,

- рассказал директор больницы.

Также госпитализирован 42-летний мужчина, у которого осколочное ранение шеи. Состояние пострадавшего – среднее.

Среди других раненых и травмированных в Селидово: 78-летняя женщина имеет ранение глаза, 36-летняя женщина получила ранение колена, 47-летняя женщина с осколочным ранением ноги.