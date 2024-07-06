Про це Суспільному Донбас телефоном повідомив директор Покровської клінічної лікарні Юрій Бородін.

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В якому стані поранені внаслідок удару по Селодовому

Зазначається, що у стані середньої та важкої тяжкості госпіталізовані до лікарень Покровська Донецької області та Дніпра люди, які зазнали поранень внаслідок ворожих обстрілів 5 липня Селидівської громади. Відомо, що легкопоранені лікуються амбулаторно.

За даними Юрія Бородіна, 74-річна жінка перебуває в хірургії. Вона зазнала осколкових поранень попереку, її стан середньої тяжкості.

Крім неї, в хірургії перебуває 52-річний чоловік, який був також поранений у поперек. Його стан оцінюють як середній. Лікар розповів, що 44-річна жінка, яка у Селидовому зазнала поранення ноги, має важкий стан та перебуває також у хірургічному відділенні.

За словами медика, 2 людей, які були поранені у Селидовому, отримали легкий стан та лікуються амбулаторно. Йдеться про 71-річного чоловіка, який зазнав поранення ноги, та 64-річного чоловіка, що має осколкове поранення голови.

64-річний чоловік внаслідок обстрілу Селидового зазнав опіків, його стан важкий, госпіталізували до лікарні Мечникова в Дніпро,

— розказав директор лікарні.

Також госпіталізований 42-річний чоловік, в якого осколкове поранення шиї. Стан постраждалого – середній.

Серед інших поранених та травмованих у Селидовому: 78-річна жінка має поранення ока, 36-річна жінка зазнала поранення коліна, 47-річна жінка з осколковим пораненням ноги.