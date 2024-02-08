Россия ночью обстреляла Донецкую область баллистикой из КНДР: в прокуратуре привели доказательства
Источник:Донецкая областная прокуратура
В ночь на 8 февраля оккупанты нанесли массированный удар по Селидовому, что в Донецкой области. Четыре из восьми, запущенных по населенному пункту ракет, оказались северокорейского производства.
Северная Корея помогает России убивать украинцев. В прокуратуре, которая расследует удар по Селидовому, заявили, что отправят обломки ракет на экспертизу.
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Оккупанты бьют по Украине "чужими" ракетами
Оккупанты ночью атаковали гражданскую инфраструктуру Селидово. Всего враг выпустил 8 ракет. Прокуроры собрали обломки средств поражения и выяснили, что:
- четыре из ракет были "традиционной" российской баллистикой – С-300;
- а остальные четыре внешне похожи на остатки баллистической северокорейской ракеты "КN-23".
Сейчас Донецкая областная прокуратура уже начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.
Последствия циничного удара оккупантов / Фото Нацполиция
Напомним, что в начале года у Байдена заявили, ссылаясь на данные разведки, что Россия получила от КНДР баллистические ракеты с дальностью до 900 километров. По словам американцев, оккупанты использовали впервые одну такую ракету для удара по Запорожью 30 декабря, а 2 января применили уже несколько таких ракет во время массированной атаки, в частности, на Харьков. В ГУР отметили, что Россия вполне могла просить у КНДР о баллистике.
Что известно о жертвах и раненых атаки по Селидовому
- В результате атаки погибла 50-летняя женщина. Ее тело из-под завалов достали спасатели.
- Одна из ракет попала в многоквартирный дом. Ранения получили шестеро мирных жителей. Среди них – 6-летний мальчик, мужчины в возрасте 18 и 51 лет, три женщины 38, 42, 64 лет. Кроме того, в результате обстрелов травмы получила 88-летняя местная жительница. Все раненые были доставлены в больницу.
- Также вражеские снаряды повредили 53 многоквартирных и 10 частных домов, 4 учебных заведения, 2 админздания, частное предприятие, 24 транспортных средства.