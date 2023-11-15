Оккупанты нанесли ракетный удар по Селидову: завалился подъезд, есть погибшая

Ночью россияне ударили по городу Селидово Донецкой области. Враг попал в 4-этажное здание.

Пока известно о по меньшей мере одном погибшем в результате ракетной атаки по жилому дому.

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Полностью разрушен подъезд многоэтажки

15 ноября ночью оккупанты ударили ракетой по городу Селидово – попали в 4-этажное здание. Из дома эвакуировали 5 человек, среди них – ребенок.

Так, на месте обстрела спасатели совместно с полицейскими спасли раненых мужчину и женщину, которых доставили в медицинское учреждение.

Также из поврежденной квартиры на 4 этаже спасатели помогли выбраться трем людям, среди которых и ребенок.

К сожалению, под завалами обнаружили тело погибшей женщины. Вероятно, под руинами еще остается по меньшей мере один человек.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

: По данным Донецкой областной прокуратуры, оккупанты ударили по жилым кварталам города 4 ракетами С-300. Разрушены 6 многоэтажек и 20 частных домов. Погибшей женщине, которую извлекли из-под завалов, было 85 года. Ранение получил ее 56-летний сын и еще 82-летняя женщина. Другую пострадавшую снаряд ранил на улице. 50-летнюю доставили в больницу.

Последствия вражеского удара по Донецкой области / Фото МВД

Кадры из города Селидово, где ночью враг попал в многоэтажку: видео ГСЧС

В районе Кривого Рога раздавались взрывы: враг мог нанести ракетный удар

В ночь на 15 ноября россияне пускали ракеты по Украине. Так, около полуночи воздушную тревогу объявляли для южных и центральных регионов – Днепропетровщины, Кировоградщины, Херсонщины и Николаевщины. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности. Тревога продолжалась не более 40 минут. За это время в районе Кривого Рога раздались взрывы.

По данным Днепровского ОВА, последствия атаки еще уточняются. К счастью, обошлось без потерь.

Кроме того, ночью враг дважды атаковал Никопольский район. Били из артиллерии по Марганецкому обществу и самому Никополю. Выпустили около полудесятка снарядов. К утру оккупанты применили по Никополю "Шахеды". Последствия атаки выясняются.