Часть квартир разрушена полностью. Ведь ракета уничтожила стены и плиты на этажах.
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В Одесском городском совете сообщили, что тем жителям, чьи дома сильно пострадали, нужна помощь. Ее собирают в городском гуманитарном центре помощи ежедневно с 09:00 до 17:00 по адресу: улица Ришельевская, 18 ОШ №117. Отметим, что вход с улицы Жуковского.
Что нужно пострадавшим
- Летняя одежда;
- одеяла и подушки;
- постельное белье;
- полотенца;
- продукты, в частности – длительного хранения;
- средства гигиены
Присоединиться к сбору могут все неравнодушные.
Детали об атаке Одесской области 1 июля
- Село Сергеевка Белгород-Днестровского района атаковали 3 ракетами Ту-22, которые выпустили из Черного моря Смертоносные снаряды попали в 9-этажное здание и 2 базы отдыха.
- В МВД рассказали, что никто из жителей многоэтажки не пошел в укрытие, когда объявили воздушную тревогу. Через 8 – 10 минут после сирен уже прилетела ракета.
- К сожалению, в результате ракетного удара погиб 21 человек. Среди жертв есть 10-летний мальчик.
- Кроме того, 39 местных жителей пострадали. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии в больнице, в том числе 2 детей. Представитель председателя Одесской ОВА Сергей Братчук заверил, что медики делают все возможное, чтобы спасти пострадавших.
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