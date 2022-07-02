Частина квартир зруйнована вщент. Адже ракета знищила стіни та плити на поверхах.

До теми Шукають сім'ю: рятувальники показали пухнастиків, врятованих у Сергіївці

В Одеській міській раді повідомили, що тим мешканцям, чиї домівки сильно постраждали, потрібна допомога. Її збирають у міському гуманітарному центрі допомоги щодня з 09:00 до 17:00 за адресою: вулиця Рішельєвська, 18 ЗОШ №117. Зауважимо, що вхід з вулиці Жуковського.

Що потрібно постраждалим

Літній одяг;

ковдри та подушки;

постільна білизна;

рушники;

харчі, зокрема – тривалого зберігання;

засоби гігієни.

Долучитися до збору можуть всі небайдужі.

Деталі про атаку Одеської області 1 липня

Зверніть увагу! 2 липня в Одеській області оголошений день жалоби за загиблими. Розважальні заходи та спортивні змагання заборонені. Також потрібно опустити державні прапори на будівлях.

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