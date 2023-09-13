Однако сегодня утром, 13 сентября, преступные действия оккупантов обернулись против них самих, поэтому мощно "грохотало" в районе Севастополя. Об этом 24 Каналу рассказал спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Салюты в Севастополе в честь Ким Чен Ына

Важно, чтобы подобного "хлопка" становилось больше. Речь идет о касательной инфраструктуре к Черноморскому флоту России. В частности, судоремонтный завод и большие десантные корабли. Ведь ВДК используют для выполнения логистических задач российских оккупационных войск, в частности, на Запорожском направлении.

Это не точная информация. Но когда бункерный дед встречался с таким же диктатором (Ким Чен Ын – 24 Канал), тот спросил: "А что это у вас за фейерверки в Севастополе?", а Владимир Путин ответил: "Это в вашу честь",

– сказал Сергей Братчук.

Обратите внимание! Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов подтвердил повреждение крупного десантного корабля и подводной лодки в ночь на 13 сентября на Севастопольский морской завод во временно оккупированном Крыму.

Оккупантам напомнили их "славную историю"

Россияне уже начали скулить из-за "грохота" в Севастополе. Враг обвиняет Украину в неслучайной атаке именно 13 сентября. Ведь 169 лет назад во время Крымской войны началась оборона города, закончившаяся тотальным крахом россиян. Оккупанты заявляют, что именно этого добивалась Украина атакой по Севастопольскому морскому заводу.

Братчук подробнее рассказал об атаке в Севастополе: смотреть видео

Мы хотели сделать приятно россиянам, напомнить об их "славной истории". Наши воины показали, что тезис "Севастополь – город русской славы" не соответствует действительности. Это город русского бесчестия,

– подчеркнул Братчук.

Сегодня украинские военные провели урок истории для россиян по Крымской войне 1853 – 1856 годов.

Детали атаки на российские корабли