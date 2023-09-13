Проте сьогодні вранці, 13 вересня, злочинні дії окупантів обернулися проти них самих, тому потужно "грюкало" у районі Севастополя. Про це 24 Каналу розповів речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Салюти у Севастополі на честь Кім Чен Ина

Важливо, аби подібної "бавовни" ставало більше. Мовиться про дотичну інфраструктуру до Чорноморського флоту Росії. Зокрема, судноремонтний завод та великі десантні кораблі. Адже ВДК використовують для виконання логістичних завдань російських окупаційних військ, зокрема на Запорізькому напрямку.

Це не точна інформація. Але, коли бункерний дід зустрічався з таким самим диктатором (Кім Чен Ин – 24 Канал), то той запитав: "А що це у вас за феєрверки у Севастополі?", а Владімір Путін відповів: "Це на вашу честь",

– сказав Сергій Братчук.

Зверніть увагу! Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов підтвердив пошкодження великого десантного корабля і підводного човна у ніч проти 13 вересня на Севастопольський морський завод у тимчасово окупованому Криму.

Окупантам нагадали їхню "славетну історію"

Росіяни вже почали скиглити через "грюкання" у Севастополі. Ворог звинувачує Україну в невипадковій атаці саме 13 вересня. Адже буцімто 169 років тому під час Кримської війни розпочалася оборона міста, яка закінчилася тотальним крахом росіян. Окупанти заявляють, що саме цього домагалася Україна атакою по Севастопольському морському заводу.

Братчук детальніше розповів про атаку у Севастополі: дивитися відео

Ми хотіли зробити приємно росіянам, нагадати про їхню "славетну історію". Наші воїни показали, що теза "Севастополь – місто російської слави" не відповідає дійсності. Це місто російського безчестя,

– наголосив Братчук.

Сьогодні українські військові провели урок історії для росіян щодо Кримської війни 1853 – 1856 років.

Деталі атаки на російські кораблі