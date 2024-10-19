Авиационный удар по Шостке: из-под завалов достали тело мужчины, много раненых
Источник:Сумская областная прокуратура
Ночью 19 октября Россия сбросила управляемые авиационные бомбы на центральную часть города Шостка. Известно о жертве и раненых.
Ночью на Сумщине раздавались взрывы. Противник применил против области "Шахеды" и КАБы. Дроны атаковали энергетические объекты, в результате чего в трех районах пришлось ввести аварийные отключения света.
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Удар по Шостке с трагическими последствиями
Между тем оккупанты атаковали центр Шостки тремя КАБами. Это произошло около 00:20.
Ударом из авиации повреждены учебное и медицинское учреждения, помещения ряда учреждений, жилые дома и транспортные средства.
В одном из зданий под завалами обнаружено тело погибшего мужчины. Еще восемь человек ранены. Среди пострадавших – 5 спасателей. Россияне ударили по пожарно-спасательной части, частично разрушив здание. Работников ГСЧС госпитализировали.
Последствия удара по Сумской области / Фото ГСЧС, прокуратура
К слову, Россия в целом выпустила по Украине более 100 воздушных целей. По состоянию на 12 часов 19 октября силы ПВО сбили 4 управляемые ракеты Х-59/69 и 42 вражеских БПЛА в разных областях Украины. Еще 46 российских беспилотников локально потеряно.