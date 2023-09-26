Украина уничтожает Черноморский флот: как это влияет на Россию

Во временно оккупированном Севастополе 22 сентября прилетело по штабу Черноморского флота, в результате чего погиб и его командующий. Украина уничтожает российские корабли, а вместе с этим и "величие" Черноморского флота.

Для России это болезненный удар по разным причинам. В частности, они не могут ответить так, как раньше пугали мир. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что командующего Черноморским флотом могут легко заменить.

Смотрите также Убийца "Москвы" и ракетный суверенитет: почему украинский "Нептун" так ужасает Россию

Неоднозначная реакция в России

Силы специальных операций отчитались, что во время атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе был уничтожен и его сам командующий флотом – адмирал Виктор Соколов. Такое событие действительно знаковое, ведь это высший чин, владельца которого удалось ликвидировать ВСУ.

В России двоякая реакция. С одной стороны – им безразлично адмиралов, все равно все являются ворами или бандитами. Такого вора они поставят или эдакого – другого в их армии нет. Поэтому им безразлично, кто будет управлять флотом,

– отметил Михаил Шейтельман.

К слову, сами же россияне на фоне этой новости начали писать о том, что, возможно, теперь улучшится общее командование Черноморским флотом. Напомним, что уничтожен не только командующий флотом, но и сам флот уже давно не столь мощный.

В прошлом году ВСУ затопили флагман ЧФ – крейсер "Москва", в этом году удалось уничтожить или повредить десантные корабли, подлодку и многочисленные катера. В довершение – ликвидированы десятки офицеров.

Михаил Шейтельман о потерях Черноморского флота: смотрите видео

"Главное, что следующего (командующего – 24 Канал) будут выбирать по тому же принципу, что и предыдущего. Шансов, что это будет кто-то лучше, нет. Но с другой стороны есть символический ущерб. Испытать удар по штабу Черноморского флота – очень болезненно для Кремля: и перед россиянами неудобно, и перед миром", – подчеркнул политтехнолог.

Давайте вспомним даже Илона Маска, который предостерег Украину от ударов по Севастополю. Мол, тогда Россия в ответ нанесет ядерный удар. Но вышло несколько иначе. И Черноморского флота нет, и ядерного удара нет.

Показательный удар

В этом контексте удар по штабу Черноморского флота должен стать показательным для наших партнеров. Как раз на фоне волнений относительно "ответных ударов", потому что их на самом деле нет.

Мы били точно западными ракетами и кто теперь будет рассказывать о красных линиях? Пришел следующий логический шаг для западных партнеров – разрешить нам избивать по военным объектам в России. Россия же считает Крым своей территорией, но мы им разгромили штаб флота, но ядерный удар они не нанесли,

– подчеркнул Шейтельман.

Конечно, такой процесс будет не быстрым, а достаточно долгим. Однако есть надежда, что Украине все же дадут разрешение на поражение военных объектов на территории страны-агрессорки напрямую.

Россия умалчивает потери

Следует вернуться к последствиям для Кремля. Возможно, какая-то часть россиян действительно считает, что уничтожение командующего флотом – это хорошая новость, однако большинство снова будет задавать вопросы "опять проглотим?". Так что в Москве захотели сделать что-то на опережение.

Удар по Одессе (ночью 25 сентября – 24 Канал), по этой гостинице и морскому вокзалу – это символический удар. Это не удар по военному объекту и даже не было очевидной попытки убить как можно больше людей – они же знали, что отель пустой,

– заметил политтехнолог.

Вероятно, что морской порт тоже пустовал. Так что фактически россияне ударили по двум пустым зданиям, но имеющим символическое значение для украинцев. Мол, "отомстили" за удар по штабу.

При этом россияне умалчивают о своих потерях. Это касалось и крейсера "Москва", и завода по производству оптических прицелов, и штаба Черноморского флота. Хотя, кажется, уже даже россиянам очевидно, что когда говорят о "1 – 2 пропавших без вести", это даже звучит нереалистично.

Гибель командующего ЧФ: что известно