Удар по российскому складу в Острогожске: боеприпасы детонировали почти 2 суток

Ночью 24 августа бойцы ГУР нанесли удар по складу боеприпасов в Воронежской области. Российские снаряды детонировали почти двое суток.

Так, только вечером 25 августа оккупанты сообщили, что детонация в Острогожском районе якобы прекратилась. Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.

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Детонация боеприпасов в Воронежской области

Около 20:30 кремлевские пропагандисты написали, что детонация взрывоопасных объектов в Острогожском районе Воронежской области якобы "прекратилась". Пожары после мощной атаки якобы потушили.

Заметим, в ночь на 24 августа российские захватчики пожаловались на атаку дронов. Сначала грезили, что "после падения обломков загорелась трава". Впрочем, позже признали, что вспыхнул пожар, который вызвал детонацию взрывоопасных объектов. В то же время губернатор отметил, что гражданские здания – не повреждены.

В ГУР сообщили, что украинские защитники поразили вражеский склад боеприпасов, расположенный вблизи населенного пункта Острогожск Воронежской области.

Кстати, этот склад БК принадлежал так называемой группировке войск "Запад" вооруженных сил России. На территории военного объекта захватчики хранили артиллерийские и танковые снаряды, патроны для стрелкового оружия и ракеты класса "земля – воздух". Всего более 5 тысяч тонн боеприпасов.