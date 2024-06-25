Очень серьезная потеря для россиян: Черник разобрал последствия уничтожения склада БПЛА в Ейске

Украинские силы 21 июня в Ейске Краснодарского края атаковали учебный центр по подготовке операторов ударных беспилотников. Также на объекте хранилось большое количество дронов, которые были уничтожены.

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник указал 24 Каналу на важный вывод этой операции. Он заключается в том, что стратегический объект России не был полноценно прикрыт зенитно-ракетными комплексами.

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Будет ли пауза в атаках

Из-за ликвидации определенного количества российских дронов, а также гибели во время атаки инструкторов и технического персонала, может возникнуть определенная пауза в масштабных атаках беспилотников по территории Украины.

Однако она не будет долгой. Россияне в месяц запускают примерно 500 – 600 единиц БПЛА и на этой планке они примерно будут находиться,

– предположил военный эксперт.

В результате атаки в Ейске было, в частности, уничтожено 20 "Shahed-136"/"Герань-2", 50 "Ланцетов", 40 единиц разведывательных БПЛА ZALA Зала и 10 единиц разведывательных БПЛА SuperCam.

Если производство ударных "Шахедов" в России – это уже рутина, то потеря беспилотников ZALA – очень серьезная потеря для россиян. Эти дроны намного дороже, имеют больше микроэлектроники и очень дорогой другой аппаратуры.

Россиянам добывать всю эту аппаратуру на мировых рынках с каждым месяцем все труднее. Конечно за долларом в карман они не полезут пока продают сырьевые ресурсы и имеют свободно конвертируемую валюту. Однако в этой категории – это действительно фантастический успех,

– отметил Петр Черник.

Также важно, по мнению военного эксперта, что было ликвидировано операторов БПЛА и инструкторов. Их подготовка – это длительный и довольно дорогостоящий процесс.

"Украинские силы осуществили фантастическую интеллектуальную работу очень высокого качества, ведь наши ударные средства преодолели огромное расстояние, прошли первую эшелонированную оборону, начиная от линии боестолкновения, преодолели путь над морем и поразили цель именно в таком контексте", – отметил он.