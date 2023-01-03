Мощный "хлопок" в Сватово: ВСУ опубликовали огненные кадры

"Хлопок" не пошел на рождественские каникулы и продолжает посещать оккупантов. Воины ВСУ 2 января мощно ударили по складу врага в Сватово.

По состоянию на зиму 2023 года ситуация на участке Сватово – Кременная на Луганском направлении – одна из самых тяжелых на фронте. Украинские герои наносят врагу колоссальные потери.

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В Луганской ОВА рассказали, что в течение двух недель воины ВСУ следили за действиями оккупантов на территории военной базы в Сватово. Враг активно стягивал туда боекомплекты.

В конце концов, воины ВСУ мощно ударили по складу.

Удар по складу оккупантов в Сватово: смотрите видео

В зоне поражения HIMARS остаются многие оккупанты

По состоянию на 3 января Генштаб ВСУ сообщил, что на концерт в Кобзон отправились еще 750 оккупантов. Общее количество потерь страны-террористки составляет 108190 захватчиков.

Воины ВСУ в Макеевке ликвидировали сотни российских оккупантов. Кроме того, известно о многих пострадавших. В России из-за этого мощного "хлопка" началась истерика. В частности, запаниковал террорист Игорь Гиркин. Он заявил, что в зоне поражения HIMARS – еще немало захватчиков и их техники. "Хлопок" будет продолжаться и дальше.