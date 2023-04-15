Удар по Славянску: появились кадры первых минут обстрела из эпицентра трагедии

Нагрудные патрульные камеры зафиксировали первые минуты обстрела россиянами спального района Славянска. Правоохранители оказались в эпицентре трагедии и стали свидетелями военного преступления россиян.

Оказавшись в эпицентре трагедии, патрульные устремились на помощь пострадавшим. Кадры из их нагрудных камер обнародовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Смотрите также: Удар по Славянску на Страстную пятницу: количество жертв возросло до 11

Первые моменты обстрела Славянска: видео из нагрудных полицейских камер

На видео из нагрудных камер слышны обстрелы и последовавшие после него страшные крики и детский плач. Видно, что правоохранители сразу ринулись в сторону пострадавших, чтобы оказать первую помощь и начали разбирать завалы насильно.

На кадрах видны и соседи, которые начали прерывать завалы в поиске людей. Их просят ступать осторожно, потому что под ногами много битого стекла. Масштаб разрушений и осознание того, сколько людей осталось под завалами – ужасает.

Светлая память погибшим и искренние соболезнования родным. Быстрее выздоровление травмированным. Страна-террорист будет непременно отвечать за все свои преступления против нашего народа. Благодарю патрульных и всех работников экстренных служб, которые каждый раз доказывают, что для них нет чужого горя и боли и делают то, что имеют, несмотря ни на что,

– написал Алексей Белошицкий.

Что известно о террористическом обстреле Славянска