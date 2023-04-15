Удар по Славянску: появились кадры первых минут обстрела из эпицентра трагедии
Источник:Алексей Белошицкий
Нагрудные патрульные камеры зафиксировали первые минуты обстрела россиянами спального района Славянска. Правоохранители оказались в эпицентре трагедии и стали свидетелями военного преступления россиян.
Оказавшись в эпицентре трагедии, патрульные устремились на помощь пострадавшим. Кадры из их нагрудных камер обнародовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
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Первые моменты обстрела Славянска: видео из нагрудных полицейских камер
На видео из нагрудных камер слышны обстрелы и последовавшие после него страшные крики и детский плач. Видно, что правоохранители сразу ринулись в сторону пострадавших, чтобы оказать первую помощь и начали разбирать завалы насильно.
На кадрах видны и соседи, которые начали прерывать завалы в поиске людей. Их просят ступать осторожно, потому что под ногами много битого стекла. Масштаб разрушений и осознание того, сколько людей осталось под завалами – ужасает.
Светлая память погибшим и искренние соболезнования родным. Быстрее выздоровление травмированным. Страна-террорист будет непременно отвечать за все свои преступления против нашего народа. Благодарю патрульных и всех работников экстренных служб, которые каждый раз доказывают, что для них нет чужого горя и боли и делают то, что имеют, несмотря ни на что,
– написал Алексей Белошицкий.
Что известно о террористическом обстреле Славянска
- Около 16:00 14 апреля оккупанты выпустили по городу 7 ракет (вероятно, с С-300), в результате чего был поврежден ряд частных и многоквартирных домов, в том числе было попадание в 3 пятиэтажки. Собственно, там больше всего пострадавших.
- По состоянию на 18.00 15 апреля известно об 11 погибших, среди которых 2-летний ребенок. Также ранения получили 23 человека. Однако количество жертв и пострадавших еще может возрасти, ведь под завалами уже больше суток продолжают находиться люди.
- Спасательные работы продолжаются. Ранее сообщалось, что по состоянию на 15:30 15 апреля спасатели разобрали 75 тонн строительных конструкций.
- Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из Славянска и констатировал, что государство-зло, то есть Россия, демонстрирует свою сущность, убивая людей. Он подчеркнул, что всех виновных обязательно будут привлечены к ответственности.