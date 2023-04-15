Опинившись в епіцентрі трагедії, патрульні кинулися на допомогу постраждалим. Кадри з їхніх нагрудних камер оприлюднив Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Перші моменти обстрілу Слов'янська: відео з нагрудних камер поліцейських

На відео з нагрудних камер чути обстріл й страшні крики, які послідували після нього та дитячий плач. Видно, що правоохоронці одразу ринули у бік постраждалих, щоб надати першу допомогу й почали розбирати завали силоміць.

На кадрах видно й сусідів, які почали переривати завали у пошуку людей. Їх просять ступати обережно, тому що під ногами багато битого скла. Масштаб руйнувань та усвідомлення того, скільки людей залишились під завалами – жахає.

Світла пам’ять загиблим та щирі співчуття рідним. Найшвидшого одужання травмованим. Країна-терорист неодмінно відповідатиме за всі свої злочини проти нашого народу. Дякую патрульним та всім працівникам екстрених служб, які щоразу доводять, що для них немає чужого горя та болю і роблять те, що мають, не дивлячись ні на що,

– написав Олексій Білошицький.

Що відомо про терористичний обстріл Слов'янська