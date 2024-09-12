Российская ракета попала в судно в Черном море в экономической зоне Румынии

Российская ракета попала в судно в Черном море, которое перевозило зерно из украинского Черноморска в Египет. Береговая охрана Румынии подтвердила эту информацию.

Военно-морские силы ВСУ объясняли, что Россия атаковала судно в открытом море, однако в исключительной морской экономической зоне Румынии – это не территориальные воды, ведь их статус отличается.

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Что говорят в Румынии об атаке России

В ночь с 11 на 12 сентября 2024 года командир гражданского судна под иностранным флагом, находившегося за пределами территориальных вод нашей страны, однако в исключительной экономической зоне Румынии, на расстоянии примерно 30 морских миль (примерно 55 километров) из города Сфынту-Георге, направляясь из Черноморска (Украина) в Стамбул (Турция) прислал радиосообщение о том, что на борту судна произошел взрыв,

– заявили в Румынии.

Также там объяснили, что капитан судна попросил изменить навигационный маршрут до города Констанца, чтобы оценить последствия.

По словам румынской стороны:

корабль морского наблюдения MAI 0201, который выполнял миссию патрулирования и наблюдения в районе ответственности, был направлен возле судна, которое передало сообщение, в непосредственной координации с ВМС Румынии, чтобы оказать помощь в случае необходимости;

корабль пограничной полиции подошел к кораблю.

Кстати, спикер береговой охраны сообщил Радио Свобода, что на борту судна находился экипаж из 22 человек, никто из них не пострадал, а взрыв не повлиял на движение судна.

Заметьте. Исключительная экономическая зона – это морская зона, которая прилегает к территориальным водам страны и может достигать 200 морских миль.

В Военно-морских силах Украины объяснили, что это очередное военное преступление России.