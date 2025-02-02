Россия обвинила Украину в ударе по интернату в Судже: Воздушные силы доказали, что враг лжет

Вечером 1 февраля Россия нанесла авиационный удар по школе-интернат в Судже. В результате атаки есть жертвы. Многочисленные российские паблики начали обвинять Украину в гибели гражданских. Тогда Воздушные силы предоставили доказательства виновности именно оккупационной армии.

Четыре человека погибли в результате удара по школе-интернату в Судже. Минобороны России обвинило Украину. Оборонное ведомство агрессора заявило, что якобы ВСУ ударили ракетой по гражданскому зданию. "Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами противовоздушной обороны", – соврали оккупанты, передает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Что говорят в Воздушных силах

Чтобы враг не сумел переложить очередное собственное преступление против своего народа на плечи Украины, Воздушные силы привели доказательства виновности именно российской армии в ударе по Судже.

Там подчеркнули, что "бить бомбами по мирному населению – фирменный почерк российских преступников". Есть безоговорочные доказательства и результаты объективного контроля, что удар нанесен российской тактической авиацией.

"Вашему вниманию скриншоты из системы "Вираж-планшет" с траекторией полета российской управляемой авиационной бомбы", – говорится в заявлении Воздушных сил.

Доказательство того, что по школе-интернату в Судже прилетел именно российский КАБ / Фото Воздушные силы

Напомним, что около 18:00 Россия сбросила КАБ по месту временного проживания гражданского населения – трехэтажному дому бывшего интерната. В нем находилось 86 гражданских лиц местного населения и был расположен пункт Национальной полиции Украины с 4 полицейскими.

В результате удара разрушена центральная часть дома. По состоянию на 21:00 обнаружено 4 погибших, 4 тяжелораненных.