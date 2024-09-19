Удар КАБом по пансионату в Сумах: видео первых минут после обстрела

Россияне цинично ударили управляемой авиабомбой по пансионату в Сумах, в котором на момент атаки находилось более 200 человек. На место сразу же прибыли спасатели.

В первые же минуты они начали эвакуацию людей из здания. Соответствующее видео показало Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Смотрите также Враг ударил по пансионату в Сумах: там жил 221 человек почтенного возраста

Эвакуация людей из пансионата

Днем, 19 сентября, россияне ударили по пятиэтажному зданию гериатрического пансионата в Сумах. Разрушены технический и верхний этажи. На место сразу прибыли спасатели для ликвидации последствий российского преступления и эвакуации людей.

Первые минуты после удара по пансионату в Сумах: смотрите видео

К сожалению, по состоянию на сейчас уже известно о 13 пострадавших, также есть погибшие. Эвакуация продолжается и сейчас, сейчас из здания удалось вывести по меньшей мере 147 человек. На момент удара в заведении находились 221 пациент, из них более 80 – прикованы к постели, и 60 работников заведения.

Обратите внимание! Оперативно о взрывах в разных областях Украины и последствиях вражеских атак читайте в телеграмме 24 Канала.