У перші ж хвилини вони розпочали евакуацію людей з будівлі. Відповідне відео показало Головне управління ДСНС України у Сумській області.

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Евакуація людей з пансіонату

Вдень, 19 вересня, росіяни вдарили по п’ятиповерховій будівлі геріатричного пансіонату у Сумах. Зруйновано технічний та верхній поверхи. На місце відразу прибули рятувальники задля ліквідації наслідків російського злочину та евакуації людей.

Перші хвилини після удару по пансіонату у Сумах: дивіться відео

На жаль, станом на зараз уже відомо про 13 постраждалих, також є загиблих. Евакуація триває й нині, наразі з будівлі вдалося вивести щонайменше 147 осіб. На момент удару в закладі перебували 221 пацієнт, з них понад 80 – прикуті до ліжка, та 60 працівників закладу.

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