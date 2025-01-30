Находится в критическом состоянии: в результате удара по Сумам пострадал 17-летний парень

Ночью 30 января российский "Шахед" попал в многоэтажный дом в Сумах, в результате чего погибли 6 человек. Еще девять жителей получили ранения, среди них в частности 17-летний Денис Журба.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую специализированную школу №17. Отмечается, что сейчас семья парня нуждается в финансовой поддержке для его лечения.

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Что известно о пострадавшем парне в Сумах

В результате попадания вражеского беспилотника Денис Журба получил тяжелые телесные повреждения.

Состояние парня критическое, и только благодаря быстрому лечению есть шанс на спасение его жизни,

– говорится в заметке.

Перевести средства для помощи семье можно на карточку мамы Дениса:

4149 5100 4761 7297 (Журба Юлия)

Важно! Одноклассница парня с согласия его мамы также открыла сбор на лечение Дениса. Банка для сбора в Monobank доступна по ссылке.

Напомним, в результате российской атаки на Сумы погибли 6 человек, а именно 3 супружеских пар – 74-летний мужчина и его 69-летняя жена, 65-летний мужчина и его 64-летняя жена, 61-летний мужчина и его 61-летняя жена.

Вражеский "Шахед" повредил окна и стены многоэтажки с шестого по второй этажи. Сейчас на месте удара продолжается разбор завалов.