Россияне нанесли удар тремя авиабомбами по Сумам: погибла 16-летняя девушка

27 сентября днем россияне нанесли удар тремя авиабомбами по центральной части Сум. Одно из попаданий пришлось на территорию специализированного детского дома.

Про це повідомляє Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

Що відомо про атаку?

За попередньою інформацією, росіяни застосували три авіабомби по центральній частині міста. Одна з них влучила в районі спеціалізованого дитячого будинку.

Внаслідок російського удару загинули двоє людей. Серед жертв — 16-річна дівчина. Ще щонайменше п'ятеро людей постраждали. Пораненим надають необхідну медичну допомогу.

Удар по центру Сум / Нацполіція

Нагадаємо, Росія атакувала 27 вересня й Київ. Атака спричинила низку влучань та падіння уламків у кількох районах столиці.

У Шевченківському районі російський безпілотник влучив у нежитлову будівлю, внаслідок чого постраждали жінка та двоє 16-річних дітей. Згодом стало відомо про ще одного постраждалого, тож загальна кількість поранених у столиці зросла до 4, 3 із них госпіталізували.

В одному з районів уламки також впали на будівлю закладу освіти, однак попередньо без постраждалих. У Солом'янському районі зафіксували влучання у нежитлову будівлю, а в Голосіївському – у 4-поверхову нежитлову споруду.

Через підвищену повітряну загрозу тимчасово призупиняли рух поїздів Kyiv City Express в обох напрямках. Окремі наслідки атаки зафіксували й на Київщині – у Броварському районі виникла пожежа на логістичному об'єкті.

Крім того, внаслідок обстрілу повністю знищено склад Kärcher, де зберігалися техніка та продукція компанії, а працівники складу не постраждали.