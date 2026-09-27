Около 09:00 в Киеве в очередной раз объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников.
Какие последствия удара по столице?
Воздушные силы предупреждали о движении реактивных дронов в направлении Соломенки, Шулявки и Жулян.
Впоследствии в КГГА заявили, что вражеский беспилотник попал в нежилое здание в Шевченковском районе.
Сейчас известно о 3 пострадавших. Среди них – женщина и двое 16-летних детей. Медики их госпитализируют.
Напомним, что Россия уже била по Киеву сегодня утром. Тогда под ударами оказались объекты в Соломенском районе – офисное здание и СТО. На обоих местах попаданий произошли пожары. К сожалению, во время тушение пожара спасатели обнаружили тело мужчины.
К слову, утром оккупанты атаковали Киевскую область. В Броварском районе возник пожар в одном из логистических промышленных центров. Речь идет о транспортной компании ZAMMLER. Именно его склад уничтожили россияне.