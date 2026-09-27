Близько 09:00 у Києві вкотре оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

Які наслідки удару по столиці?

Повітряні сили попереджали про рух реактивних дронів у напрямку Солом'янки, Шулявки і Жулян.

Згодом у КМДА заявили, що ворожий безпілотник влучив у нежитлову будівлю в Шевченківському районі.

Наразі відомо про 3 постраждалих. Серед них – жінка та двоє 16-річних дітей. Медики їх госпіталізують.

Нагадаємо, що Росія вже била по Києву сьогодні зранку. Тоді під ударами опинилися об'єкти у Солом'янському районі – офісна будівля і СТО. На обох місцях влучань сталися пожежі. На жаль, під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка.

До слова, вранці окупанти атакували Київську область. У Броварському районі виникла пожежа на одному з логістичних промислових центрів. Йдеться про транспортну компанію ZAMMLER. Саме її склад знищили росіяни.