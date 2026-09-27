Про це повідомляє Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

Що відомо про атаку?

За попередньою інформацією, росіяни застосували три авіабомби по центральній частині міста. Одна з них влучила в районі спеціалізованого дитячого будинку.

Внаслідок російського удару загинули двоє людей. Серед жертв — 16-річна дівчина. Ще щонайменше п'ятеро людей постраждали. Пораненим надають необхідну медичну допомогу.

Удар по центру Сум / Нацполіція

Нагадаємо, Росія атакувала 27 вересня й Київ. Атака спричинила низку влучань та падіння уламків у кількох районах столиці.

У Шевченківському районі російський безпілотник влучив у нежитлову будівлю, внаслідок чого постраждали жінка та двоє 16-річних дітей. Згодом стало відомо про ще одного постраждалого, тож загальна кількість поранених у столиці зросла до 4, 3 із них госпіталізували.

В одному з районів уламки також впали на будівлю закладу освіти, однак попередньо без постраждалих. У Солом'янському районі зафіксували влучання у нежитлову будівлю, а в Голосіївському – у 4-поверхову нежитлову споруду.

Через підвищену повітряну загрозу тимчасово призупиняли рух поїздів Kyiv City Express в обох напрямках. Окремі наслідки атаки зафіксували й на Київщині – у Броварському районі виникла пожежа на логістичному об'єкті.

Крім того, внаслідок обстрілу повністю знищено склад Kärcher, де зберігалися техніка та продукція компанії, а працівники складу не постраждали.