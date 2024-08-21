Авиационный удар по Сумщине: есть попадание в водопровод и пожарную часть

Оккупанты обстреляли Сумскую область. Поражены гражданские объекты, есть раненые.

Под вечер оккупанты ударили ракетой по Сумской области. В регионе были слышны взрывы.

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Последствия вражеской атаки

Известно, что россияне атаковали Краснопольскую громаду. Исполняющая обязанности главы Ирина Юхта рассказала, что враг попал в помещение пожарной части в Славгороде. Там ранены водитель и двое гражданских жителей.

Между тем в Наумовке произошел прилет КАБ, которым поврежден водопровод.

В Краснополье разрушениям подвергся частный дом. Изуродованные окна, двери, стены.

К слову, захватчики обстреляли село Казачья Лопань на Харьковщине, под завалами могут быть 3 человека. На месте происшествия работают необходимые службы. Продолжаются поисково-спасательные работы. Одна женщина спасена из-под завалов.