Ранена беременная женщина: Россия атаковала Сумскую область

Враг обстрелял Сумскую область беспилотниками утром 8 июня. Среди пострадавших – беременная.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

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Что известно об атаке на Сумщину

В областной военной администрации рассказали, что ударный дрон, вероятно "Ланцет", ударил по территории Недригайловской общины.

В результате атаки ранены две женщины: 43-летняя и 28-летняя. Одна из пострадавших беременна,

– подчеркнули в Сумской ОГА.

Также в результате атаки повреждены автомобили и магазины. На месте работают все соответствующие службы.

"Враг сознательно бьет по мирному населению – без всяких моральных границ", – отметили в администрации.

Напомним, что в ночь на 8 июня россияне запустили по Украине 49 ударных дронов. Основными направлениями воздушного удара врага были Харьковщина и Донецкая область.

Силы ПВО обезвредили 40 вражеских дронов на Востоке, Юге, Севере и в Центре страны по состоянию на 09:00. 22 вражеские цели сбили огневыми средствами поражения, 18 – локально потеряны/подавлены РЭБ.