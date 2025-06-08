Ранена беременная женщина: Россия атаковала Сумскую область
- Россия атаковала Сумскую область беспилотниками 8 июня, ранив двух женщин, одна из которых беременна.
- Атака повредила автомобили и магазины, на месте работают соответствующие службы.
Враг обстрелял Сумскую область беспилотниками утром 8 июня. Среди пострадавших – беременная.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.
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Что известно об атаке на Сумщину
В областной военной администрации рассказали, что ударный дрон, вероятно "Ланцет", ударил по территории Недригайловской общины.
В результате атаки ранены две женщины: 43-летняя и 28-летняя. Одна из пострадавших беременна,
– подчеркнули в Сумской ОГА.
Также в результате атаки повреждены автомобили и магазины. На месте работают все соответствующие службы.
"Враг сознательно бьет по мирному населению – без всяких моральных границ", – отметили в администрации.
Напомним, что в ночь на 8 июня россияне запустили по Украине 49 ударных дронов. Основными направлениями воздушного удара врага были Харьковщина и Донецкая область.
Силы ПВО обезвредили 40 вражеских дронов на Востоке, Юге, Севере и в Центре страны по состоянию на 09:00. 22 вражеские цели сбили огневыми средствами поражения, 18 – локально потеряны/подавлены РЭБ.