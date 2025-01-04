Враг нанес авиаудар по жилому сектору в Свессе: ГСЧС завершила спасательные работы

Аварийно-спасательные работы после вражеского авиационного удара по поселку Свесса Шосткинского района завершены. Враг разрушил 15 квартир и частный дом.

К поисковым мероприятиям присоединились кинологические подразделения ГСЧС. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Какие результаты спасательной операции ГСЧС в Свессе

По данным спасателей, людей под завалами не обнаружено.

В результате атаки серьезно пострадали жилые здания: в пятиэтажке разрушено 15 квартир, а также полностью уничтожен один частный дом. Взрывная волна нанесла значительные повреждения – около 900 окон были выбиты в четырех многоэтажных и семи частных домах.

Удар привел к травмированию 10 человек, среди них двое детей. Сообщений о жертвах удара нет.

Для ликвидации последствий было привлечено 46 сотрудников ГСЧС и 12 единиц техники. Спасатели оперативно выполнили все необходимые мероприятия.

Фото спасательной операции ГСЧС в Свессе

Напомним, сегодня в Сумской области раздавались взрывы. В Сумской ОГА уточняют, что по Свесской общине россияне ударили КАБами, было 2 взрыва. Четыре 5-этажных дома получили повреждения, в одном из них разрушен целый подъезд.

Всего в течение дня государство-террорист осуществило 92 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 213 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Новослободская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Свесская громады.