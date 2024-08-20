Удар по Тернополю: власти рассказали, хранились ли на пораженном объекте химические вещества

В ночь на 20 августа российские захватчики ударили "Шахедами" по Тернополю. Тогда враг попал в промышленное предприятие.

Во время брифинга по ситуации с пожаром на промышленном объекте в городе рассказали, хранились ли на нем химические вещества, информирует 24 Канал.

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Хранились ли на пораженном объекте в Тернополе химические вещества

Виктор Маслей, начальник Главного управления ГСЧС Украины в Тернопольской области, во время брифинга объяснил, были ли на пораженном ночью объекте химические вещества.

По его словам, как правило убытки, которые нанесены окружающей среде, связаны с выбросом в воздух продуктов горения нефтепродуктов.

Никаких химические вещества на объекте не хранились, никаких химических соединений в воздух не выбрасывалось, это исключительно продукты горения нефтепродуктов,

– подчеркнул он.