Під час брифінгу щодо ситуації з пожежею на промисловому об'єкті у місті розповіли, чи зберігалися на ньому хімічні речовини, інформує 24 Канал.

Дивіться також Ворог вдарив по промисловому об'єкту в Тернополі: брифінг про наслідки атаки

Чи зберігалися на ураженому об'єкті в Тернополі хімічні речовини

Віктор Маслей, начальник Головного управління ДСНС України в Тернопільській області, під час брифінгу пояснив, чи були на ураженому вночі об'єкті хімічні речовини.

За його словами, як правило збитки, які завдані навколишньому середовищу, пов'язані з викидом в повітря продуктів горіння нафтопродуктів.

Ніяких хімічних речовин на об'єкті не зберігалися, ніяких хімічних сполук в повітря не викидалося, це виключно продукти горіння нафтопродуктів,

– наголосив він.

Нагадаємо, що російські окупанти вночі 20 серпня влучили у промислове підприємство в Тернополі, там на місці виникла пожежа. Всі необхідні служби виїжджади для ліквідації наслідків атаки. Деталі про те, що відомо про нічний удар по Тернополю, які наслідки влучань – читайте у матеріалі 24 Каналу.