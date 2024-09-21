Поражен один из крупнейших арсеналов России: где расположен Тихорецк на карте

В Тихорецке, что в Краснодарском крае России, ночью 21 сентября произошли взрывы. После этого на местном складе боеприпасов произошла мощная вторичная детонация.

Как и в ситуации с ударом по арсеналу россиян в Торопце, российские власти заявили, что причиной взрывов стали падения обломков беспилотника. Где расположен Тихорецк на карте – показывает 24 Канал.

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Где расположен Тихорецк на карте

Вооруженные Силы Украины осуществили мощный удар по одному из крупнейших арсеналов России – "Тихорецк", что расположен в Краснодарском крае.

Арсенал "Тихорецк" является важным элементом логистической системы России, обеспечивая боеприпасами Южный, Центральный и Восточный военные округа.

Взрыв в Тихорецке: смотрите видео (в видео присутствует ненормативная лексика)

В момент удара на территории арсенала находился эшелон с более 2 тысячами тонн боеприпасов, включая те, поступившие от КНДР.

Заметим, что Тихорецк расположен в 340 километрах от линии фронта.

Где расположен Тихорецк: смотрите на карте

К слову, взрывы раздавались не только в Тихорецке, но и в Октябрьске. Был нанесен удар по 23 арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления минобороны России, который расположен всего в 16 километрах к югу от уже уничтоженного 107 арсенала вблизи города Торопец.