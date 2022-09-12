Россияне рано начали стрелять по ТЭЦ, у них паника, но сделать коллапс не получится, - Денисенко
В России не придумали ничего лучше, чем ответить на удачное контрнаступление ВСУ, как стрелять по ТЭЦ. Однако в действительности к этому Украина была готова.
Об этом 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. На Харьковщине еще продолжаются работы по восстановлению электроснабжения .
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У россиян паника
Денисенко отметил, что в россиян паника, а значит, стрелять по ТЭЦ они начали рано. В сентябре, а не в ноябре – декабре в период отопительного сезона. В последние дни вообще была не характерная для россиян история, когда примерно половина всех пропагандистских каналов вынуждена была закрыть комментарии.
Комментировали даже не "укроботы", как они говорят, а настоящие россияне. Триггером стало приветствие путина Чарльзу ІІІ, новому королю Великобритании. Легче всего из того, что можно цитировать – это "Ты бы еще Гитлера поздравил",
– заметил советник министра внутренних дел.
Россияне перебили эту тему
Он продолжил, что россияне были вынуждены перебить эту тему. Сейчас в российском интернет-сегменте ни слова не говорится об отступлении из Балаклеи, Изюма. Теперь там радость, что "уничтожили критическую инфраструктуру хохлов".
"Так они сбили информационную негативную для себя волну", – подчеркнул Денисенко.
К таким ударам Украина готовилась
Советник министра внутренних дел добавил, что Украина готовилась к подобным ударам. ВСУ, ПВО готовы к этому. В частности, 11 сентября было выпущено 11 ракет, 9 из которых были сбиты.
Происходит обучение, слаженность между энергетиками, работниками муниципальных служб, представителями ГСЧС и тому подобное, чтобы понимать, что делать в критических ситуациях, которые теоретически могут произойти и в будущем,
– подчеркнул он.
Денисенко подытожил, что энергетическая система строилась с высоким запасом надежности, так что сделать коллапс по всей стране им будет очень трудно. Да и россияне должны помнить, что нам по силам повторить то, что было в Саках и Джанкое.
Денисенко о том, что россиянам не удастся совершить коллапс со светом: смотрите видео
Удар по ТЭЦ в Харькове: что известно
- Российские ракеты ударили по объектам критической инфраструктуры под Харьковом. В частности, по Харьковской ТЭЦ-5.
- Владимир Зеленский отреагировал на эту атаку . Президент Украины сказал, что мы можем быть без света или газа, без пищи или воды, но без россиян.
- Игорь Терехов прокомментировал ситуацию в городе после удара россиян по энергетической инфраструктуре. По словам городского головы, в Харькове нет света и воды.