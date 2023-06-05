Оккупанты сбросили на центр Торецкая авиабомбы: есть пострадавшие

Российские войска сбросили авиабомбы на Торецк в Донецкой области. Из-за вражеских обстрелов пострадали 6 человек.

По предварительным данным, два удара по центру города были нанесены с использованием ФАБ-250.

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В результате обстрела две женщины и один мужчина получили осколочные ранения. Сейчас они госпитализированы. Кроме того, во время несения службы трое проезжавших мимо правоохранителей претерпели контузии,

– говорится в сообщении.



Россияне сбросили по Торецкой авиабомбе / Фото Прокуратуры

В Донецкой ОВА уточнили данные о пострадавших – это две женщины 71 и 64 лет и 45-летний мужчина. У них осколочные ранения.

Также от взрыва повреждены учебное заведение, жилые многоэтажные дома, гражданская инфраструктура, админздание и помещение банка.



Россияне дважды обстреляли город / Фото Прокуратуры

Сообщается, что Донецкая облпрокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.



В результате удара повреждена гражданская инфраструктура / Фото Прокуратуры

Торецк под вражескими обстрелами