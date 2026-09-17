Россия нанесла удары по двум торговым центрам в Харькове, есть пострадавшая

17 сентября в Харькове россияне провели атаку на торговые центры в Слободском и Основянском районах города. Есть попадания.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Что известно об атаке?

Сначала стало известно о попадании в Слободском районе Харькова. По предварительным данным, российский удар пришелся по торговому центру.

Впоследствии сообщили о атаке БПЛА на Основянский район. Там также зафиксировали попадание в торговый центр.

Около 10 часов 65-летняя женщина обратилась за медицинской помощью после удара по торговому центру в Основянском районе. Это сотрудница пострадавшего заведения, которая в момент удара находилась в укрытии, а позже ей стало плохо. Медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.

Информация о масштабах повреждений уточняется. На местах работают все экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

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Напомним, ночью 17 сентября Россия атаковала Одессу, в результате чего в городе повреждены жилые дома и инфраструктура. В частности, один из ударов пришелся по 19-этажному дому.

В другом районе города российская атака полностью разрушила частный жилой дом. Еще один частный дом, а также хозяйственные постройки получили повреждения.

По предварительным данным, в результате вражеского удара пострадали шесть человек, среди них двое детей.

На местах работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки и помогают пострадавшим. Специалисты, в частности, закрывают выбитые окна в поврежденных домах.

В Одессе также работают оперативные штабы, где жители могут получить необходимую помощь.