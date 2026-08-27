Российские оккупанты нанесли удар по торговому центру в Харькове: есть пострадавшие

Российские войска 27 августа нанесли удар по торговому центру в Основянском районе Харькова. В результате вражеской атаки пострадали люди.

Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов.

Что известно об ударе по ТЦ в Харькове?

В результате вражеского обстрела есть пострадавшие среди гражданского населения, на месте попадания работают подразделения ГСЧС и медики.

На момент удара внутри здания находились посетители и работники торговых павильонов.

По предварительным данным местных властей, взрывная волна разрушила крышу здания и повредила несколько этажей, вызвав возгорание на площади более 1000 квадратных метров.

Последствия атаки и работа экстренных служб

Спасатели и экстренные службы немедленно прибыли на место происшествия для тушения пожара и разбора завалов. Из горящего помещения оперативно эвакуировали десятки людей.

Все подразделения ГСЧС направлены на тушение пожара и поиск возможных пострадавших под завалами,

– сообщил пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Медицинские бригады оказывают необходимую помощь пострадавшим, у которых диагностированы травмы различной степени тяжести и острая стрессовая реакция. Информация о количестве раненых постоянно уточняется.

Системный террор против гражданской инфраструктуры

Напомним, ранее мы писали о регулярных авиационных и ракетных ударах российских войск по гражданским объектам областного центра. Оккупанты систематически наносят удары по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам Харькова.