Удар по Торопцу скажется на фронте: эстонская разведка назвала даты

В ночь на 18 сентября дроны атаковали город Торопец в Тверской области. Там начался сильный пожар, а из-за детонации боеприпасов даже началось небольшое землетрясение. Гражданских эвакуировали.

В Торопце оккупанты хранили ракеты к различным установкам, КАБы и артиллерийские снаряды. В результате сильных взрывов россияне жаловались, что им не видно полгорода, а у некоторых из ушей потекла кровь. Вечером 19 сентября склады все еще горели – это зафиксировали спутниковые снимки. Глава разведывательного центра сил обороны Эстонии Антс Кивисельг считает, что последствия этой атаки не заставят себя ждать, цитирует его ERR.

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Эстонская разведка об ударе по Торопцу

Взорвалось 30 тысяч тонн боеприпасов, то есть 750 тысяч снарядов. При среднем темпе боевых действий Россия за неделю выпускает 10 тысяч снарядов. То есть это двухмесячный-трехмесячный запас. В результате этой атаки Россия понесла потери в боеприпасах, и последствия этой потери увидим на фронте в ближайшие недели,

– сказал Кивисельг.

Он отметил, что Украина смогла ударить по хранилищу, когда часть боеприпасов не была укомплектована в бункеры. Это и вызвало цепочку взрывов.

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Почему атака на Торопец важна

Defense Express указывают, что удар по Торопцу может войти в историю, ведь это может быть самый большой склад боеприпасов в географически европейской части России.

Не известно, были ли там баллистические ракеты (некоторые говорят о наличии корейских), но из тех боеприпасов поставляли российскую группировку, которая противодействует Силам обороны Украины на Курщине.

Удар был очень удачным: с нескольких сторон взорвали основные открытые складские помещения, а из-за детонации взорвались и подземные склады. Эксперты говорят, что оккупанты потеряли 20% вооруженного потенциала.

Свежие спутниковые снимки последствий удара можно посмотреть здесь.