Шок и истерика: работники заведений вблизи ТРЦ в Днепре вспоминают жуткий момент удара
Источник:Суспильное
Утром 3 июля россияне ударили по Днепру ракетами и ударными дронами. Работники местного ТРЦ, в который прилетели обломки ракеты, находятся в состоянии шока.
В ТРЦ "Апполо" в Днепре уже прилетала вражеская ракета 29 декабря 2023 года. Сегодня, 3 июля, он снова подвергся удару россиян.
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Работники торгового центра в шоке
Продавщица одного из магазинов в торговом центре Ирина рассказала об утренней атаке на Днепр.
Шок, сказать ничего не можешь, истерика. Все трясется, дрожит. Не знаешь, куда бежать и что делать. У всех паника, все кричат,
– говорит женщина.
Работница ТРЦ не может отойти от шока: смотрите видео
Работница кафе Алина, расположенной неподалеку ТРЦ, говорит, что она работает в заведении две недели.
Мы начали молиться в укрытии. Нам это помогало. Это мой последний рабочий день здесь, больше не буду работать,
– добавила девушка.
Работница кафе возле ТРЦ молилась в укрытии: смотрите видео
Что известно об ударе по Днепру
- В Днепре утром 3 июля утром произошел ряд взрывов, которые привели к повреждениям торгового центра и медицинского учреждения.
- На месте "прилета" начался пожар возле одного из медучреждений города.
- В результате атаки также пострадал один из торговых центров города.
- По состоянию на 13:38 количество погибших в результате ракетной атаки возросло до трех.