Шок и истерика: работники заведений вблизи ТРЦ в Днепре вспоминают жуткий момент удара

Утром 3 июля россияне ударили по Днепру ракетами и ударными дронами. Работники местного ТРЦ, в который прилетели обломки ракеты, находятся в состоянии шока.

В ТРЦ "Апполо" в Днепре уже прилетала вражеская ракета 29 декабря 2023 года. Сегодня, 3 июля, он снова подвергся удару россиян.

Смотрите также Россияне ударили по Днепру ракетами и дронами: жуткие фото после атаки

Работники торгового центра в шоке

Продавщица одного из магазинов в торговом центре Ирина рассказала об утренней атаке на Днепр.

Шок, сказать ничего не можешь, истерика. Все трясется, дрожит. Не знаешь, куда бежать и что делать. У всех паника, все кричат,

– говорит женщина.

Работница ТРЦ не может отойти от шока: смотрите видео

Работница кафе Алина, расположенной неподалеку ТРЦ, говорит, что она работает в заведении две недели.

Мы начали молиться в укрытии. Нам это помогало. Это мой последний рабочий день здесь, больше не буду работать,

– добавила девушка.

Работница кафе возле ТРЦ молилась в укрытии: смотрите видео

Что известно об ударе по Днепру