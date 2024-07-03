Шок и истерика: работники заведений вблизи ТРЦ в Днепре вспоминают жуткий момент удара

3 июля 2024, 13:44
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Суспильное

Утром 3 июля россияне ударили по Днепру ракетами и ударными дронами. Работники местного ТРЦ, в который прилетели обломки ракеты, находятся в состоянии шока.

В ТРЦ "Апполо" в Днепре уже прилетала вражеская ракета 29 декабря 2023 года. Сегодня, 3 июля, он снова подвергся удару россиян.

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Работники торгового центра в шоке

Продавщица одного из магазинов в торговом центре Ирина рассказала об утренней атаке на Днепр.

Шок, сказать ничего не можешь, истерика. Все трясется, дрожит. Не знаешь, куда бежать и что делать. У всех паника, все кричат,
– говорит женщина.

Работница ТРЦ не может отойти от шока: смотрите видео

Работница кафе Алина, расположенной неподалеку ТРЦ, говорит, что она работает в заведении две недели.

Мы начали молиться в укрытии. Нам это помогало. Это мой последний рабочий день здесь, больше не буду работать,
– добавила девушка.

Работница кафе возле ТРЦ молилась в укрытии: смотрите видео

Что известно об ударе по Днепру

  • В Днепре утром 3 июля утром произошел ряд взрывов, которые привели к повреждениям торгового центра и медицинского учреждения.
  • На месте "прилета" начался пожар возле одного из медучреждений города.
  • В результате атаки также пострадал один из торговых центров города.
  • По состоянию на 13:38 количество погибших в результате ракетной атаки возросло до трех.
Автор: Василь Розтрьопа