Удар по ТРЦ в Кременчуге: количество погибших возросло до 18 человек, еще 36 считают пропавшими

Российские военные 27 июня нанесли ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге. Уже появились обновленные данные о жертвах атаки. По состоянию на утро 28 июня известно о 18 погибших.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин. Он подчеркнул, что на месте ракетного удара продолжают работать спасатели.

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Число жертв ракетного удара продолжает расти

18 погибших… Искренние соболезнования родным и близким. Спасатели продолжают работать,

– подчеркнул Лунин.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий поделился дополнительной информацией о ракетном ударе по ТРЦ "Амстор". Он отметил, что по состоянию на утро 28 июня 36 человек считаются пропавшими без вести.

Несколько десятков человек пропали без вести

В Офисе генпрокурора раньше сообщили, что родные продолжают разыскивать тех, кто мог находиться в торговом центре во время ракетного удара. Тогда было известно о 40 пропавших без вести.

Поисковые работы продолжаются

В ГСЧС по состоянию на 07:00 28 июня сообщили оперативную информацию о ракетном ударе. В ведомстве отмечают, что поисково-спасательные работы все еще продолжаются. Продолжается разборка строительных конструкций, поврежденных вследствие ракетного удара. Для этого спасатели используют тяжелую инженерную технику, а также средства малой механизации.

Что касается самого количества жертв, топодчеркивают в пресс-службе,. Ее медикам спасти не удалось.

В настоящее время к ликвидации последствий ракетного удара привлечены 440 человек. Среди них – 14 психологов, работающих с потерпевшими и их родными. Кроме того, ГСЧС использует 70 единиц техники, чтобы ускорить спасательно-поисковые операции.

Спасатели продолжают искать людей под завалами ТРЦ в Кременчуге / пресс-служба ГСЧС

Ракетный удар по Кременчугу: коротко о главном

Российские военные нанесли ракетный удар по Кременчугу 27 июня во второй половине дня. Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, одна из ракет попала в ТРЦ "Амстор", а вот вторая – в стадион.

В результате ракетного удара торговый центр охватило пламя. Огонь разгорелся на площади более 10 тысяч квадратных метров. А к его ликвидации привлекли огромное количество пожарных и спасателей.

Особенно жутким является тот факт, что в ТРЦ находились около 1000 человек перед атакой. Как заметил Владимир Зеленский, многим удалось выйти, что и спасло им жизнь. В помещении все еще оставалась часть посетителей, а также сотрудники ТРЦ.

Напомним, что по состоянию на 01:18 сообщалось о 16 погибших. Также пострадали 59 человек, из которых 25 госпитализировали в медицинские учреждения.

Главы G7 осудили ракетный удар

Лидеры "Большой семерки" ошеломлены очередными зверствами, которые совершают оккупанты на территории Украины. Президент США Джо Байден подчеркнул, что ракетная атака по Кременчугу была жестокой. Также он отметил, что США солидарны с гражданами нашего государства.

Джо Байден подчеркнул, что союзники Украины продолжают делать все возможное для привлечения России к ответственности. Кроме того, они продолжат поддерживать оборонный сектор нашего государства.

Не менее поражен президент Франции Эммануэль Макрон. Он в своем твиттере написал, что обстрел торгового центра – "полный ужас". Поэтому он от всех французов заметил, что разделяет боль семей погибших от ракетного удара. Также его сжигает гнев от того, насколько подлыми могут быть россияне.

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