Россияне ударили по трубе Херсонской ТЭЦ: Хлань сказал, почему выбрали такую цель

Российские захватчики 31 июля в очередной раз нанесли удары по Херсонщине. В результате вражеских обстрелов есть погибшие и раненые.

Депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань отметил, что оккупанты ударили по трубе Херсонской ТЭЦ. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Очередной террористический акт

Россияне снова пытаются бить по критической инфраструктуре. Вероятно, из-за действий захватчиков нынешний отопительный сезон снова будет нелегким.

Действительно ударили по трубе, разрушив ее. Летом нужно готовиться к отопительному сезону для того, чтобы обеспечить людей теплом. Это очередной террористический акт россиян,

– сказал Хлань.

Он предполагает, что оккупанты будут пытаться целиться в критическую инфраструктуру, энергообъекты. Традиционно, как они делали и прошлой зимой, пытаясь сорвать нормальную жизнь в Херсоне. Оккупанты снова целятся по объектам критической, тепловой инфраструктуры, чтобы не было возможности подготовиться к осени.

Отметим, что за минувшие сутки противник совершил 68 обстрелов по Херсонской области, выпустив 358 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил уже 36 снарядов.

Почему оккупанты снова бьют по объектам критической инфраструктуры: смотрите видео

Россияне обстреляли Херсонскую область