Силы обороны поразили Ухтинский НПЗ на рекордном расстоянии: что о нем известно

12 февраля подразделения Службы безопасности Украины и других составляющих Сил обороны нанесли удар по Ухтинскому нефтеперерабатывающему заводу в городе Ухта. Завод находится на расстоянии около 1750 километров от государственной границы Украины.

Это новый рекорд по расстоянию пораженных объектов. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Что известно о попадании?

По предварительным данным, в результате удара возник пожар на технологическом участке АВТ и установке висбрекинга.

Обратите внимание! Основная функция этой установки – снижение вязкости нефти для производства товарного мазута и дополнительных легких фракций, таких как бензин и газойль.

Ухтинский завод входит в структуру ПАО "Лукойл" и перерабатывает около 4,2 миллиона тонн нефти в год. Основные продукты предприятия – автомобильный и прямогонный бензины, дизельное топливо, мазут и вакуумный газойль.

Завод активно задействован в обеспечении российской оккупационной армии. Масштабы нанесенного ущерба пока уточняются.

Что известно о других пораженных объектах?