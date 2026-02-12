Силы обороны поразили Ухтинский НПЗ на рекордном расстоянии: что о нем известно
- Силы обороны Украины нанесли удар по Ухтинскому НПЗ, установив новый рекорд по расстоянию поражения – 1750 км от границы.
- В результате удара возник пожар на установках завода, который входит в структуру ПАО "Лукойл" и обеспечивает российскую армию топливом.
12 февраля подразделения Службы безопасности Украины и других составляющих Сил обороны нанесли удар по Ухтинскому нефтеперерабатывающему заводу в городе Ухта. Завод находится на расстоянии около 1750 километров от государственной границы Украины.
Это новый рекорд по расстоянию пораженных объектов. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Что известно о попадании?
По предварительным данным, в результате удара возник пожар на технологическом участке АВТ и установке висбрекинга.
Обратите внимание! Основная функция этой установки – снижение вязкости нефти для производства товарного мазута и дополнительных легких фракций, таких как бензин и газойль.
Ухтинский завод входит в структуру ПАО "Лукойл" и перерабатывает около 4,2 миллиона тонн нефти в год. Основные продукты предприятия – автомобильный и прямогонный бензины, дизельное топливо, мазут и вакуумный газойль.
Завод активно задействован в обеспечении российской оккупационной армии. Масштабы нанесенного ущерба пока уточняются.
Что известно о других пораженных объектах?
Силы обороны Украины в ночь на 12 февраля нанесли удар по крупному арсеналу боеприпасов в Волгоградской области и оборонному предприятию в Тамбовской области. На ТОТ Запорожской области и Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе зафиксированы взрывы и пожары в результате ударов, масштабы разрушений уточняются.
Накануне украинские силы нанесли удары по центру подготовки пилотов БпЛА и производству FPV-дронов на оккупированной части Запорожской области. Кроме атак на оккупированных территориях, успехи были достигнуты и на территории России, в частности у Теткино Курской области.
Ранее Генштаб ВСУ подтвердил повреждения объектов на полигоне Капустин Яр в России, в частности сооружения для обслуживания баллистических ракет. Силы обороны Украины нанесли удары по вражеским стратегическим объектам на ВОТ.