Це новий рекорд по відстані уражених об'єктів. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Що відомо про влучання?

За попередніми даними, у результаті удару виникла пожежа на технологічній ділянці АВТ та установці вісбрекінгу.

Зверніть увагу! Основна функція цієї установки – зниження в'язкості нафти для виробництва товарного мазуту та додаткових легких фракцій, таких як бензин і газойль.

Ухтинський завод входить до структури ПАТ "Лукойл" і переробляє близько 4,2 мільйона тонн нафти на рік. Основні продукти підприємства – автомобільний та прямогонний бензини, дизельне пальне, мазут та вакуумний газойль.

Завод активно задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Масштаби завданих збитків наразі уточнюються.

Що відомо про інші уражені об'єкти?

  • Сили оборони України в ніч на 12 лютого завдали удару по великому арсеналу боєприпасів у Волгоградській області та оборонному підприємству в Тамбовській області. На ТОТ Запорізької області та Волгоградському нафтопереробному заводі зафіксовані вибухи та пожежі внаслідок ударів, масштаби руйнувань уточнюються.

  • Напередодні українські сили завдали ударів по центру підготовки пілотів БпЛА та виробництву FPV-дронів на окупованій частині Запорізької області. Окрім атак на окупованих територіях, успіхи були досягнуті й на території Росії, зокрема біля Тьоткіного Курської області.

  • Раніше Генштаб ЗСУ підтвердив пошкодження об'єктів на полігоні Капустин Яр у Росії, зокрема споруди для обслуговування балістичних ракет. Сили оборони України завдали ударів по ворожих стратегічних об'єктах на ТОТ.