Удар по Чернобыльской АЭС: показали момент попадания и кадры последствий
Россия продолжает атаковать Украину. В ночь на 14 февраля российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие Чернобыльской АЭС.
Это сооружение бережет мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
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Что известно об атаке на укрытие Чернобыльской АЭС
Президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне атаковали укрытие Чернобыльской АЭС, которое Украина строила вместе с другими странами мира и Европы. По словам главы государства, пожар удалось потушить.
Сейчас радиационный фон не повышался. Однако, по первым оценкам, есть существенные повреждения сооружения.
Момент попадания в укрытие Чернобыльской АЭС: видео из соцсетей Владимира Зеленского
Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия, вообще не считаясь с последствиями – это сегодняшняя Россия. И это террористическая угроза всему миру,
– заявил Зеленский.
Он также добавил, что страна-агрессор продолжает увеличивать свою армию и каждую ночь осуществляет атаки против украинской инфраструктуры. Кроме этого, она не меняет "своей безумной античеловеческой государственной риторики". По словам главы государства, это означает, что российский диктатор Путин точно не готовится к переговорам.
Россия атаковала укрытие Чернобыльской АЭС / Фото МАГАТЭ
Отметим, что Новый безопасный конфайнмент (НБК) является изоляционным арочным сооружением, возведенным над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.
Его цель – ограничить распространение радиоактивных веществ и создать условия для демонтажа нестабильных конструкций объекта "Укрытие", которое возвели после аварии на ЧАЭС. Это является важным шагом в преобразовании объекта в экологически безопасную систему.
Стоит заметить, что он расположен в около 150 километрах по автомобильным дорогам от Киева в Припяти, что на севере Киевской области вблизи границы с Беларусью.
Россия продолжает атаковать Украину ударными беспилотниками и ракетами. Она не только пытается разрушить критическую инфраструктуру, но и терроризирует мирное население. По словам Владимира Зеленского, такое поведение Кремля представляет угрозу не только для нашего государства, но и для всего мира.