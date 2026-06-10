Удар по заводу деталей для "Шахедов" и "Калибров": появились кадры попадания и последствий

Украинская "Фламинго" попала в предприятие "ВНИИР-Прогресс", расположенное в российских Чебоксарах. Завод производит элементы для беспилотников и ракет различных типов. Впрочем, сейчас объект претерпел значительные разрушения.

Об этом сообщают "Exilenova+" и "Astra". Там показали кадры последствий удара.

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Какие последствия ударов?

OSINT-аналитики подтвердили удар по предприятию "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, об этом, в частности, свидетельствуют видеозаписи, которые появились в сети после атаки. Местные жители сообщали о по меньшей мере нескольких воздушных тревог.

Момент попадания по заводу: смотрите видео

Также жаловались на запоздалые оповещения от властей об опасности. На одном из обнародованных видео зафиксированы первые секунды после попадания по административному корпусу предприятия. На других кадрах видно густой дым.

Также из кадров, опубликованных в сети, видно, как дым поднимается над зданием оборонного предприятия, на месте продолжается возгорание. Согласно обнародованной информации, дорогу возле завода временно перекрыли.

Пожар на "ВНИИР-Прогресс": смотрите видео

Заметим, что вышеупомянутый завод производит элементы для ударных беспилотников типа "Шахед" и ракет "Искандер-М" и "Калибр". В частности, там производят приемники и антенны для спутниковых систем GLONASS, GPS и Galileo.

Как Украина атакует объекты в России?

Также украинские военные нанесли удары по нефтебазе "Грушевая" в российском Новороссийске. По предварительным оценкам, в результате атак было повреждено до 15 резервуаров с топливом. Но эта нефтебаза и раньше подвергалась ударам.

В то же время в Самаре после серии взрывов возник пожар на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе, который входит в структуру компании "Роснефть". Проектная мощность завода составляет около 8,8 миллиона тонн нефти в год.