Пострадали два НПЗ и средства управления ударными БПЛА противника, – Генштаб

5 августа и в ночь на 6 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных объектов противника. Вооруженным силам Украины удалось нанести удар по российским НПЗ.

Удары наносились в рамках снижения военно-экономического потенциала агрессора. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Что известно о последствиях атаки?

Вооруженные силы продолжают методично наносить удары по ключевым объектам российской инфраструктуры. На этот раз под удар попали два крупных нефтеперерабатывающих завода, а также элементы системы управления вражескими дронами.

В Генштабе сообщили, что 5 августа под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Новойл", расположенный в городе Уфа Республики Башкортостан. На территории этого предприятия зафиксировано поражение, которое привело к масштабному пожару.

По предварительной информации, горит комбинированная технологическая установка, а также выведена из строя установка каталитического риформинга Л-35-11/1000. В настоящее время уточняются точные масштабы нанесенного ущерба российской нефтеперерабатывающей отрасли.

Ночью 6 августа был атакован нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-Янос" в городе Ярославль. На территории предприятия были зафиксированы три очага пожара. Степень разрушений устанавливается специалистами.

Представители командования подчеркнули, что Силы обороны Украины и в дальнейшем будут систематически проводить мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии России.