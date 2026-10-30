Россия снова прицельно ударила по железнодорожному вокзалу Днепра: возник пожар, есть пострадавшая

Российские военные 30 октября нанесли несколько ударов по железнодорожному вокзалу в Днепре. Это уже второй удар за последние 2 дня.

Об этом говорится в сообщении Укрзализныци.

Что известно об атаке

Железнодорожники своевременно зафиксировали угрозу и объявили тревогу на территории вокзального комплекса.

"Эвакуация была объявлена заблаговременно. По предварительной информации, ни среди пассажиров, ни среди железнодорожников пострадавших нет. Все находились в укрытиях", – сообщали в компании.

Позже глава ОВА Александр Ганжа сообщил, что получила ранения женщина. Медики доставили ее в больницу.

После удара произошел пожар.

Просим пассажиров и всех, кто находится на вокзале, оставаться в укрытии до отбоя воздушной тревоги. Если поездка сегодня не является крайне необходимой – билет можно вернуть со 100% компенсацией и выбрать поездку на другую дату,

– призвали в УЗ.

Напомним, 29 октября российские войска провели атаку на вокзал в Днепре реактивным беспилотником. Тогда удар пришелся на перрон, возле которого стоял пассажирский поезд по маршруту Днепр – Запорожье.

В результате той атаки погибли 15 человек, а по меньшей мере 14 получили ранения различной степени тяжести.