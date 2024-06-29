Смертельный удар по Вольнянску: количество пострадавших возросло до 23 человек, погибли 7

Российские войска ударили по Вольнянску Запорожской области 29 июня. Известно, что семеро мирных жителей, среди которых двое детей, погибли в результате российского ракетного удара.

Еще 13 человек получили ранения, среди них также есть дети. Удар нанесен двумя ракетами, повредивших объект критической инфраструктуры, магазин и жилые дома.

Смотрите также Самая массированная атака по Дергачам с 2022 года: есть пострадавшие, повреждена гражданская инфраструктура

Что известно о пострадавших в результате удара по Вольнянску

Семь мирных людей погибли в результате российского удара по центру города Вольнянска Запорожской области. Среди них двое детей. Еще 13 человек ранены. Среди них также дети,

– сообщил генпрокурор Андрей Костин.

Он также рассказал, что враг выпустил по городу две ракеты, повредив объект критической инфраструктуры, магазин и жилые дома. На месте происшествия работают прокуроры и правоохранители.

Генпрокурор призвал международное сообщество к усилению обороны Украины оружием и средствами ПВО.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко впоследствии сообщил, что количество пострадавших по состоянию на 20:15 увеличилось до 18 человек. Среди них – 4 детей.

"Вследствие попаданий произошло возгорание торговых помещений, домовладений и транспортных средств. Поврежден объект гражданской инфраструктуры. Благодаря оперативному реагированию ГСЧС все пожары ликвидированы", – добавил он.

Уже через час глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что количество пострадавших возросло до 20 человек.

В стационаре находится 7 человек. Из них 4 взрослых и 1 ребенок в тяжелом состоянии,

– сообщил он.

По информации от ГСЧС, количество раненых лиц возросло до 23. Среди них – 8 детей.

Поисково-спасательная операция продолжается.