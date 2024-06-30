Удар России по Вольнянску: в Запорожской области объявили день траура по погибшим

Россия 29 июня нанесла ракетный удар по центру Вольнянска. Оккупанты убили 7 человек.

В Запорожской области объявили 30 июня днем траура по погибшим в результате вражеского удара по Вольнянску. Об этом сообщил председатель ОВА.

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На Запорожье объявили день траура

оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

Бойцы Путина попали по городу ракетами. Российские военные убили 7 человек, в том числе 3 детей. Кроме того, ранили 31 человека, из них 8 несовершеннолетних.

Неописуемая боль. Соболезнования семьям погибших. Мир должен остановить террориста,

– подчеркнул Иван Федоров.

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На Запорожье объявили день траура / Инфографика из телеграма Федорова

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24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате ракетного удара России по Вольнянску. Вечная память!