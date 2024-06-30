Удар России по Вольнянску: в Запорожской области объявили день траура по погибшим
Источник:Иван Федоров
Россия 29 июня нанесла ракетный удар по центру Вольнянска. Оккупанты убили 7 человек.
В Запорожской области объявили 30 июня днем траура по погибшим в результате вражеского удара по Вольнянску. Об этом сообщил председатель ОВА.
Обратите внимание Выходной, который превратился в трагедию: что известно о ракетной атаке на ВольнянскКстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
На Запорожье объявили день траура
Бойцы Путина попали по городу ракетами. Российские военные убили 7 человек, в том числе 3 детей. Кроме того, ранили 31 человека, из них 8 несовершеннолетних.
Неописуемая боль. Соболезнования семьям погибших. Мир должен остановить террориста,
– подчеркнул Иван Федоров.
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На Запорожье объявили день траура / Инфографика из телеграма Федорова
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