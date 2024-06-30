У Запорізькій області оголосили 30 червня днем жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару по Вільнянську. Про це повідомив голова ОВА.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

На Запоріжжі оголосили день жалоби

Бійці Путіна поцілили по місту ракетами. Російські військові вбили 7 людей, зокрема 3 дітей. Окрім того, поранили 31 людину, з них 8 неповнолітніх.

Невимовний біль. Співчуття сім'ям загиблих. Світ має зупинити терориста,

— наголосив Іван Федоров.

Важливо Багато жертв, спалені авто, пошкоджені будинки: кадри трагічних наслідків удару по Вільнянську

На Запоріжжі оголосили день жалоби / Інфографіка з телеграму Федорова

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24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок ракетного удару Росії по Вільнянську. Вічна пам'ять!