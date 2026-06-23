Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко рассказал 24 Каналу, что сейчас никто не будет обнародовать информацию о ракетах, которыми был поражен завод. Таково может быть даже требование международных партнеров.
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Чем могли нанести удар по Воронежу?
По словам Романенко, обычно в официальном сообщении от Генштаба указывается, что Силы обороны нанесли удар по России британско-французскими ракетами Storm Shadow/SCALP. На этот раз там лишь упомянули о высокоточных крылатых ракетах воздушного базирования.
Это натолкнуло на мысль, что Силы обороны могли использовать гибрид ракеты и авиабомбы ERAM, которые США специально разрабатывали для Украины. Однако официально никто не сообщал об их передаче.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Это могла быть именно эта американская ракета. Но каждая страна, которая передает нам оружие, имеет свою политику в отношении секретности или открытости применения оружия,
– отметил Романенко.
Это могла быть и украинская крылатая ракета "Фламинго", которую уже несколько раз успешно применяли на территории России. Но пока нет никаких подтверждений, что это была именно она.
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Добавим, что в Украине уже разработали собственную управляемую авиабомбу с осколочно-фугасной боевой частью весом 250 килограммов. Это оружие способно создать проблемы оккупантам.