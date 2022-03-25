Удар по вражеским кораблям, захваченная техника, бои в Мариуполе: видеодайджест 29 дня войны
25 марта 2022 , 06:54Читати новину українською
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
В Вооруженных Силах показали видео основных событий 29 дня борьбы украинских защитников с российскими захватчиками. В частности, удара по вражеским кораблям в Бердянске и боев в Мариуполе.
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины 25 марта обнародовал видеодайджест 29 дня войны России с Украиной. В частности, показали кадры самых главных событий того дня.
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Основные события 24 марта в видео
- военные нанесли удар по российским кораблям в Бердянске;
- в Мариуполь направили эвакуационные колонны;
- Вооруженные Силы продолжают улучшать статистику уничтоженной вражеской техники;
- потерь врага по состоянию на утро – почти 16 тысяч убитых;
- в Мариуполе продолжаются бои;
- заявление Владимира Зеленского к Альянсу с просьбой больше никогда не говорить украинцам, что их армия не соответствует стандартам НАТО;
- враг продолжает передавать технику ВСУ и Силам теробороны.
К слову, в Генштабе ВСУ уточнили информацию о потерях вражеского флота в порту Бердянска. Сначала писали, что уничтожили корабль "Орск", но выяснилось, что это – большой десантный корабль "Саратов".
Видеодайджест 29 дня войны: смотрите видео