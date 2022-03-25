Удар по вражеским кораблям, захваченная техника, бои в Мариуполе: видеодайджест 29 дня войны

25 марта 2022 , 06:54
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Источник:

фейсбук Генштаба ВСУ

В Вооруженных Силах показали видео основных событий 29 дня борьбы украинских защитников с российскими захватчиками. В частности, удара по вражеским кораблям в Бердянске и боев в Мариуполе.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины 25 марта обнародовал видеодайджест 29 дня войны России с Украиной. В частности, показали кадры самых главных событий того дня.

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Основные события 24 марта в видео

  • военные нанесли удар по российским кораблям в Бердянске;
  • в Мариуполь направили эвакуационные колонны;
  • Вооруженные Силы продолжают улучшать статистику уничтоженной вражеской техники;
  • потерь врага по состоянию на утро – почти 16 тысяч убитых;
  • в Мариуполе продолжаются бои;
  • заявление Владимира Зеленского к Альянсу с просьбой больше никогда не говорить украинцам, что их армия не соответствует стандартам НАТО;
  • враг продолжает передавать технику ВСУ и Силам теробороны.

К слову, в Генштабе ВСУ уточнили информацию о потерях вражеского флота в порту Бердянска. Сначала писали, что уничтожили корабль "Орск", но выяснилось, что это – большой десантный корабль "Саратов".

Видеодайджест 29 дня войны: смотрите видео

 

Автор: Наталія Пристанська